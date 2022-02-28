شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تستقبل ثانى قطارات مونوريل 6 أكتوبر خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الهيئة القومية للأنفاق ثانى القطارات التى ستعمل بمشروع 6 أكتوبر - وادى النيل خلال أيام، استعدادا لانهاء تنفيذ وتشغيل المشروع الممتد بطول 42 كم بداية العام المقبل.

وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين.

وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.