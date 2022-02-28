شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش أعمال القابضة للرى والصرف وشركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمد سلام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف والمهندس رضا مهدي العضو المنتدب للشركة القابضة للري والصرف، لمناقشة أعمال الشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف باستثمارات تصل إلىحوالي 2.10 مليار جنيه فى 84 مشروعا، ومن أبرزها أعمال تأهيل الترع والمساقى - تنفيذ 100 بئر جوفى بمحافظة مطروح – أعمال تكريك البحيرات بمدينة العلمين الجديدة - عملية تطوير بحيرة المنزلة - أعمال حماية الشواطئ - أعمال الصرف المغطي - أعمال تكريك بنهرالنيل بالأقصر وبفرع دمياط)، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة قيام الشركات بالتوسع في المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً علي مستوى الجمهورية.

ووجه عبد العاطى بمواصلة العمل على رفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالشركة لرفع قدراتهم الفنية، وربط الحوافز المالية بمعدلات الإنتاج الفعلية، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات، وبالتالى تحسين الوضع المالى للشركة القابضة والشركات التابعة لها.

كما كلف عبد العاطى بالتعامل بشكل حازم وفورى مع الإشغالات المخالفة بالسكن الإدارى للعاملين بالشركة والشركات التابعة.

يشار إلى أنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركاتقطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، حيث تم تعيين المهندس محمد سلام حامد رئيساً لمجلس الإدارة غير التنفيذى، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى العضو المنتدب التنفيذى للشركة.