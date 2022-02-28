شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تحتفل بتوزيع جوائز صموئيل حبيب بحضور وزيرة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، بتوزيع جوائز صموئيل حبيب للتميز في العمل التطوعي، وذلك بمقر الهيئة، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عبد العال محافظ الهيئة القاهرة، وبحضور عدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، ونخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ورجال الفكر والإعلام وقيادات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم المؤسس الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وهي عبارة عن جائزتين إحداهما تقدم لجمعية أهلية أوشخصية عامة تلعب دورًا بارزًا لخدمة المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة، أما الثانية فهي تقدم لشخصية دينية مسيحية تلعب نفس الدور، وذلك بهدف التأكيد على أهمية دور رجل الدين في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب هو مؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية، ومديرها العام منذ عام 1950، وحتى رحيله في أكتوبر 1997. وهو أيضًا الرئيس الأسبق للطائفة الإنجيلية بمصر.