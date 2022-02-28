شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل تعديات على 3450 فدانا أملاك دولة بالواحات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة وذلك في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 4 حالات تعديات بالبناء المخالف خارج زمام ابوغالب فى المهد بمساحة كلية 675 م٢ الي جانب مصادرة المضبوطات بالموقع والتي شملت 5 طن اسمنت و 2 طن تسليح وكميات من الطوب والأخشاب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز الواحات البحرية في إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وأراضي الاستثمار الزراعي بإزالة واسترداد 43815 م أراضي مباني و 3437 فدان أراضي استثمار زراعي حتي الان وذلك في اطار تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات.

وشملت حملات ازاله التعديات بمركز الواحات البحرية أمس تنفيذ إزالة تعدى على الأراضي واسترداد 192 فدان أراضي استثمار زراعي بمنطقة العسيلة حيث تم إزالة اربع مباني مخالفه وأسوار بإرتفاعات مختلفة كما تم إزالة منشأت غير مسقوفة وإزالة تشوينات من السواتر الترابية علي مساحة 4.2 فدن بمنطقة عين توني بالإضافة الي استرداد ارض الاستثمار علي مساحة 5.5 فدان بمنطقة العسيلة.