شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" تعلن حصول المحطة الفرنساوى بجزيرة الدهب على شهادة "TSM" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حصول المحطة الفرنساوى التابعة للإدارة العامة لمحطات تنقية مياه جزيرة الدهب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 200 ألف م٣ / يوم، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد الشهادة بعد استيفاء متطلبات الاعتماد والتى شملت التفتيش على التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وقال رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لديها تسع محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وثلاث محطات صرف صحى، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تأهيل المزيد من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى للحصول على تلك الشهادة؛ لمسايرة أحدث الأساليب التكنولوجية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.