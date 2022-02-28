شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.