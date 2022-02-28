شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: اتفاق على عقد صيانة لمدة 12 سنة مع الشركة الموردة لـ1300 عربة سكة حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل الاتفاق مع شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجري الروسي الموردة لـ 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة على انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقا للعقد وكذا وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها.

وأكدت وزارة النقل الاتفاق على عقد توريد قطع الغيار، وتقديم الدعم الفني لمدة 12 سنة، وأن عقد الصيانة سيكون هو الأول من نوعه، كونه سيساهم في الحفاظ علي مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، بالإضافة إلي ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة وإنشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات في مصر.

وأشارت وزارة النقل، إلى اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري في مجال نقل الأفراد والبضائع، مؤكداً التطلع للتعاون المشترك في هذا المجال وخاصة في تطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة، وذلك من خلال دعوة الشركات الأجنبية علي الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يتماشي مع جهود الدولة في تطوير مجري نهر النيل وأعمال التكريك وانشاء الموانئ النهرية.