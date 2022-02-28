شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بكييف: نتواصل رومانيا لتسهيل دخول المصريين المنتهية جوازات سفرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية فى كييف، فى تنبيه هام لها أنه فيما يتعلق بالمصريين القادمين إلي رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية، تتواصل السفارة المصرية مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول تلك الحالات للأراضي الرومانية.

وتابعت: يرجي من المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتنا بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتي يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للاراضي الرومانية.

وتؤكد السفارة علي ضرورة تًوجه المصريين القادمين من أوكرانيا الي رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية الي السفارة المصرية ببوخارست بعد دخولهم لرومانيا لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلي مصر.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.