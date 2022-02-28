"أمراض النباتات" يطلق برنامجا تدريبيا بعنوان "الأمراض المحمولة بالبذور"

القاهرة - سامية سيد - أطلق معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برنامجا تدريبيا بعنوان: " الأمراض المحمولة بالبذور - الكشف - التشخيص - المكافحة "، وذلك خلال فترة من 27 فبراير وحتى 3 مارس.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، أن ذلك البرنامج التدريبى يأتى بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضح خليل أن البرنامج يتناول عددا من الموضوعات، على رأسها: الطرق المعتمدة دوليًا لفحص بعض أنواع البذور، أهمية التقنيات الحديثة للكشف عن المسببات المرضية المنقولة عن طريق البذور، أهمية أمراض البذور والحجر الزراعى، الأوبئة المسببة من أمراض البذور والعلاقات بين الكائنات فى النقل بالبذور، فضلا عن طرق مقاومة المسببات المرضية المحمولة بالبذور - الكائنات الدقيقة المحمولة داخليا بالبذور Endophytes) ( أهميتها واستخداماتها - ميكانيكية نقل المسببات المرضية المختلفة بالبذور – إستخدام المعلومات الحيوية فى تصميم مبيدات الأفات لمكافحة أمراض البذور.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريبًا عمليا حول: الفحص الجاف للبذور، فحص ماء الغسيل للبذور الجافة، فحص البذور بعد التشخيص، فحص الأمراض فى طور البادرات، كما يستهدف تدريب 40 متدربا من شباب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثى التخرج من كليات الزراعة فى جامعات مصر المختلفة وعدد من المهندسين الزراعيين التابعين لبعض الشركات الخاصة.