شكرا لقرائتكم خبر عن مخلفات الهدم تغلق مناطق بطرة ونظافة القاهرة ترفعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت هيئة نظافة القاهرة فيديو يوضح مجهود رفع كميات الرتش ومخلفات الهدم التاريخية الموجودة بمنطقة طرة بالأوتوستراد، وذلك بتكليفات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة.

وفى السياق، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم أعمال الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمنطقة طره بالأوتوستراد جنوب القاهرة، لرفع التراكمات التاريخية من مخلفات البناء والهدم والرتش والهدم والأتربة الموجودة بطول طريق الأوتوستراد أمام مركز شباب طرة وخلف شركة الاسمنت، بمعدات وسيارات الهيئة.

وتابع الشرشابى أعمال رفع التراكمات، حيث تم رفع أكثر من 182 سيارة قلاب من تلك التراكمات الموجودة من سنين ، لليوم الثاني علي التوالي، حيث أكد أنه تم وضع خطط زمنية للتخلص من تلك التراكمات التاريخية التي تشكل مصدرا خطرا علي صحة المواطنين وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة.

ويتم رفع مخلفات الهدم من الإدارة المركزية للنظافة والانقاذ المركزي بكل أحياء المنطقة الجنوبية تحت إشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة ومديري المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقتة والانقاذ المركزي تحت إشراف المهندس سيد عبد المقصود مدير الإنقاذ.