مياه سوهاج: توعية رواد كنيسة العذراء بالشيخ يوسف بمشروعات مبادرة حياة كريمة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد الكنائس بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

محمد يوسف

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