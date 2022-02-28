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مياه سوهاج: توعية رواد كنيسة العذراء بالشيخ يوسف بمشروعات مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ندوة لرواد كنيسة العذراء مريم بقرية الشيخ يوسف بالمراغة وذلك بهدف توعية المشاركين بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد الكنائس بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وأنه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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