شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تدرس "الزيادة السابعة" للميزة التأمينية من صندوق الزمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بدء دراسة إكتوارية لزيادة الميزة التأمينية التى تمنح للمعلم من صندوقالزمالة فور خروجه للمعاش ، وينتظر زيادة القيمة المالية وإعلان تفاصيلها خلال شهر مارس .

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة الحالى يدرس تطبيق الزيادة السابعة منذ توليه المسئولية، حيث توقفت القيمة المالية التى تمنح للمعلم عند وصوله لسن التقاعد عند 13 ألف جنيه لأكثر من 10 سنوات دون أى زيادة .

وأضاف أن مجلس النقابة الحالى منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 ، أجرى دراسات اكتوارية عديدة وطبق 6 زيادات للميزة التأمينية تمنح للمعلم بعد وصوله للمعاش، حتى أصبحت حاليا 27 ألفا و500 جنيه، ونعمل حاليا على زيادة القيمة المالية بالقدر الذى نستطيعه، وفقا لدراسة يجرى إعدادها حاليا ووصلت للمراحل النهائية .

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن صندوق زمالة المعلمين خلال العام الماضي قام بصرف مستحقات 34 ألفا و610 معلمين بقيمة إجمالية بلغت 933 مليونا و600 ألف جنيه، للمعلمين المحالين إلى المعاش بالزيادة الأخيرة التى بلغت 27 ألفا و500 جنيه.

وأكد أن نقابة المعلمين لم تنس دورها التنويرى بجانب الامتيازات المالية ، حيث نظمت عددا من الدورات التدريبية فى مجال التعلم النشط ، بجانب تنظيم 47 دورة تدريبيةعن إستراتيجيات الأمن القومي ، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ، عدد منها يعقد بنظام الفيديو كونفرانس، لمنح الفرصة للمعلمين فى كافة المحافظات المشاركةوالاستفادة ، حيث يتم ربط النقابات الفرعية عبر الانترنت بالمقر الرئيسي للنقابة العامة ،وذلك وفقا للبروتوكول المشترك بين النقابة والأكاديمية.

وتتناول الدورة العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقةالشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية على أرض مصر.

‏ويلقي المحاضرات نخبة من الخبراء الاستراتيجيين بالأكاديمية، لتوسيع أفق المعلمين بكل قضايا الداخلية والخارجية بما ينعكس على طلابهم ويتمكنوا من النقاش معهموالإجابة على تساؤلاتهم.