شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أن هذه المعجزة الربانية اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمواساته، وبيان شأنه ورفعة منزلته.

وصرح شيخ الأزهر خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: "كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية التي اختص الله بها نبينا، وأيده ومجده، وواساه وتولاه، ورفع في الأولين والآخرين ذِكْرَه، وأعلى شأنه، ووهبه وأمتَه في ختام رحلة المعراج نعمةَ فرضِ الصلاة، والصلة الدائمة به سبحانه".