شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى طب الأزهر بأسيوط يفتح أبوابه للكشف عن أمراض السكر والكلى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قسم الباطنة العامة برئاسة الدكتورة إجلال محمد محمد قناوي، ورشة العمل " الرابعة" والتى تقام بشكل دوري كل ثلاثة شهور ، لتوقيع الكشف الطبي المجاني لأهالي أسيوط وقراها، عن أمراض السكر وعمل كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى وتحاليل نسبة الدهون، وذلك يومي 28 فبراير و 1 مارس ، بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.

يأتى ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي ،والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، وذلك حرصاً من الجامعة على توفير الخدمات العلاجية لأهالي أسيوط، وتقديم كافة الفحوصات الطبية لهم من أجل، والاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بينهم.