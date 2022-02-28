شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواى: نتقاسم مع مصر جدول أعمال واسع النطاق من الحوار والتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة خارجية أوروجواى، أن بلادها تتقاسم مع مصر جدول أعمال على نطاق واسع من الحوار والتعاون، وهو نتاج الروابط التاريخية من الصداقة والاحترام بينهما وأنها عازمة على مواصلة توثيق الروابط مع مصر من أجل تحقيق نتائج ذات منفعة متبادلة للطرفين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، وزعته سفارة أوروجواي في القاهرة، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى 90 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوروجواي الذي يوافق 25 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أنه تم إبرام اتفاقية الصداقة بين أوروجواي ومصر في روما في 25 فبراير عام 1932، معلنة بدء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وهذه الوثيقة لها أهمية بالغة، حيث أنها أول أداة من نوعها تقوم مصر بتوقيعها مع بلد من أمريكا اللاتينية؛ ما يدل على أهمية الروابط الثنائية بالنسبة للبلدين.

وتهدي وزارة العلاقات الخارجية لجمهورية أوروجواي الشرقية بهذه المناسبة أطيب تحياتها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى مرور 90 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين .