بعد تأخرها.. مصدر يكشف موعد إصدار لائحة التجارب السريرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف إعلامياً بقانون التجارب السريرية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه "من المنتظر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في فترة قصيرة للغاية، وربما خلال الشهر المقبل حال الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 214 لسنة 2020 قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بالتجارب السريرية، أواخر عام 2020، في حين لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأوضح المصدر أنه كانت هناك بعض المعوقات حين إعداد اللائحة، تضمنت اشتراط الحصول على موافقة للتجارب السريرية بتقديم طلب للجهات المختصة، والحصول على رد خلال 3 شهور عمل، بما في ذلك الإجازات الرسمية، وجرى التشاور بشأن اختصار تلك المدة؛ لتسهيل وتسريع عمل التجارب.

وحدد قانون التجارب السريرية، خطوات إجراء البحوث الطبية والإجراءات اللازمة لذلك.

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن "يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى الجهة المعنية بالأمن القومي، لاستطلاع الرأي بغرض الحفاظ على الأمن القومي، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية".

كما نصت المادة السادسة على أن "يناط بالمجلس الأعلى للتجارب السريرية متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفة أي من أحكامه، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بهذه المخالفات فور إتصال علمه بوقوعها".