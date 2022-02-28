وزيرة التخطيط: نستقبل 2.5 مليون مولود سنويا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم بدء أول إطار مؤسسي لإدارة القضية السكانية بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الجمهورية عام 1965 ليهتم بوسائل تنظيم الأسرة والنسل.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال جلسة نقاشية لخدمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها ضمن فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أطلقت أول سياسة سكانية عام 1973 وتقوم على عدة برامج متفرقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ثم تم إنشاء "المجلس القومي للسكان عام 1985 وأطلقت السياسة السكانية الوطنية الثالثة 1986.

وأوضحت أن الهدف من خطة تنمية الأسرة الأساسي ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والمتزايدة، حيث نصل في المتوسط إلى 5 ر2 مليون مولود سنويا، مشيرة إلى أن هدفها أيضا الارتقاء بخصائص السكان لأن الهدفين يضمنان الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.