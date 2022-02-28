ضبط شخصين بحوزتهما 7 كيلو حشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شخصين؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام-ميزان حساس – مبلغ مالي-هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة.