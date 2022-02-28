في 8 محافظات.. ضبط 17 شخصًا لاتهامهم بالإتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار في النقد الأجنبي على مستوى الجمهورية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بشن حملات أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار في النقد الأجنبي على مستوى الجمهورية خارج نطاق السوق المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 17 شخصًا وبحوزتهم عملات أجنبية ومحلية، بنطاق محافظات "القاهرة - الجيزة - الإسكندرية – المنيا - الدقهلية - سوهاج - الغربية - السويس".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في النقد الأجنبي.