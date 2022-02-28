ضبط 1200 ألف قرص مخدر وكمية من مخدر الشابو قبل ترويجها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء استقلالهما سيارة نقل "بدون لوحات معدنية"، قيادة أحدهما بطريق زراعي فرعى بدائرة مركز شرطة الغنائم بأسيوط، وبحوزتهما (1200 قرص مخدر – كمية من مخدر الشابو – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.