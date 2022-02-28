شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حان الوقت لاعتبار الزيادة السكانية قضية أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه حان الوقت أن يكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية.. النظر إلى هذه أمن قومي.. لأن كل زيادة كبيرة مش هنقدر نوفر الموارد الطبيعية والاحتياجات الأساسية.. الزيادة السكانية الكبيرة عنصر سلبى وضاغط"، متابعا: "علينا مواجهة لسان حال الأسرة المصرية.. "هي جت عليا أنا".. علينا وضع المستقبل في الاعتبار".

وأضاف مدبولى، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "دراسنا في هذا المشروع تجارب الدولة الأخرى، والتعامل مع الموضوع.. مزيد من الجوافز الإيجابية.. وضعنا النهاردة رؤية واضحة الوصول إلى المواطنين بكل الخدمات الأساسية.. وإعطاء حوافز إيجابية للوصول إلى معدل الانجاب بحد أقصى في الأسرة الواحدة".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "الهدف أننا نكون شايفين مصر في الـ 10-15 سنة القادمة.. علشان نقدر نحقق معدلات تنمية.. ويشعر بكل الجهد الهائل.. التحدي الرئيسي ودائما نفكر فيه.. مع كل حجم هذا العمل.. وكل هذه الاستثمار.. قادرين على مواكبة التحديات.. ولكن علينا التفكير في الـ 10- 15 سنة القادمة".

وأكمل: "علينا تحقيق هذه المواجهة.. ونرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية.. لتعويض التراكمات السابقة، وتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة في إطار الرؤية والدعم الكبير للدولة لتنفيذ المشروعات.. وتحقيق رؤية الدولة 2030".

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.