شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن الزيادة السكانية وآراء المواطنين عن أسباب إنجاب الأطفال بمعدلات كبيرة، بينما رآى فريق أخر من المواطنين أن إنجاب طفلين من شأنه حصول أبنائهم على فرص أفضل فى التعليم والرعاية الصحية ومستوى المعيشة.

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.