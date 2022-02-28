شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الروسى فى المفاوضات: نريد التوصل لاتفاق مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوفد الروسى في المفاوضات، أن روسيا تريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكانت الخارجية البيلاروسية، قد قالت منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وفي انتظر وصول الوفد الأوكراني، وأضافت الخارجية البيلاروسية في بيان اليوم الإثنين، أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا استعدادًا لاستقبال وفود البلدين.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.