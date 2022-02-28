شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انتظام حضور الطلاب بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المديريات التعليمية انتظام حضور الطلاب فى الصفوف الدراسية المختلفة فى ثان أسابيع الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا ، مع استمرار تطعيم الطلاب بعد توقيع ولى الأمر على الاستمارة المستنيرة التى يتم توزيعها على الطلاب لضمان موافقة ولى الأمر على تلقى نجله اللقاح.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.