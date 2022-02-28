شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: الحروب تجارب مريرة على الشعوب ولا تحمل غير الدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أمس الأحد، في الاجتماع المسائي بكنيسة مدينة نصر الإنجيلية، والاحتفال بانضمام أعضاء جدد للكنيسة، بحضور راعي الكنيسة القس عزت شاكر، وشعب كنيسة مدينة نصر الإنجيلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان "صلابة الإيمان" وقال: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجودي معكم اليوم، وفي البداية، أود أن نصلي من أجل سلام العالم وسلامة الشعوب، فالحروب تجارب مريرة على الشعوب ولا تحمل غير الدمار والخوف. ونشكر الله على استقرار بلادنا في هذا التوقيت الدقيق، ونصلي من أجل رئيسنا وشعبنا ومصرنا الغالية، كما أتقدم بخالص التهنئة لأعضاء الكنيسة الجدد، وعائلاتهم، وراعي الكنيسة القس عزت شاكر على خدمته التقنية المخلصة».

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "أن صلابة الإيمان تأتي من حياة الله الحقيقية فينا، وهو التغيير الحقيقي الذي نستقبل به روح القوة والتواضع في الخدمة".