شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وضوابط دخول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان المواعيد الرسمية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال الأسبوع الجارى، ونقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط دخول الامتحان.

- تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا.

- يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع التدريبات المهنية.

- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة.

- اجتياز وحدات البرنامج الثالث للطلاب المتقدمين وفق منظومة الجدارات.

- حصول الطالب على 60% من الدرجات المخصصة بالنسبة للدبلومات الزراعية.

- أداء الطالب الامتحان فى اللجنة المخصصة له وفق بطاقة رقم الجلوس.

- إذا تعرض الطالب لظرف طارئ يمنعه من حضور الامتحان يقدم ما يثبت.

-تقدم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم للنظر فى قبول اعتذراه من عدمه.

- إذا تثبت العذر يسمح له بأداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية .