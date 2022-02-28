شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع الدورات التدريبية ضمن مشروع النهوض بمهارات الشباب بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خمس دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة للتنمية والحلولالتكنولوجية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات علي المهن التييحتاجها سوق العمل ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية، إن المديرية استقبلت وفداً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة يضم المهندس وائل قطب، وسعيد مصطفي، ونصر إبراهيم لمتابعة سير عملية التدريب في مراكز التدريب المهني الثلاث، حيث تفقدوا دورتين بمركز التدريب المهني بسوهاج، الأولى للخياطة والتفصيل والثانية للتبريد والتكييف، فضلا عن دورتين بمركز طهطا، للخياطة والتفصيل وصيانة أجهزة المحمول، وفي مركز حي الكوثر، دورة الخياطة والتفصيل.

واستمع وفد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة إلي المتدربين في الدورات الخمس ومدي استفادتهم من التدريب، وضرورة ربط المهن التي يتم تدريبهم عليها بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تم تجهيز الورش بها من شاشات عرض وأجهزة تابلت مرتبطة بالانترنت .

وأبلغ مدير المديرية المتدربين رسالة وزير القوي العاملة للمتدربين بالاستفادة القصوي من التدريب ومساعدتهم بعد انتهاء التدريب في فتح مشروعات صغيرة علي تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل أو الالتحاق بفرص العمل التي توفرها المديرية .

وحضر الزيارة من المديرية كل من: أشرف كمال مدير عام الرعاية، والهام السيد مدير عام شئون المناطق، وعلاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهني، وأحمد يمني مديرمركز سوهاج، ووحيد نعيم مدير مركز طهطا، وأحمد زيدان مدير مركز الكوثر .