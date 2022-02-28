شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1166 شابا منهم 11 "قادرون باختلاف" بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1166 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 4156 شاباً منهم 30 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 116 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 45 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 12 عاملا مسجلا، و 14 ألفاً و625 جنيه لـ 28 عاملا رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 64 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 737 منشأة وتم القيام بـ 22 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 137 شكوى عمالية تم إحالة 13 شكوى منهم للقضاء، و10 لجهات أخرى، ومازالت 63 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1648 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1648 عاملا على مهن مختلفة ، وعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 14 متدربة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 362 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .