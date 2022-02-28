شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: أجهزة حديثة بمعامل المركزى للمبيدات لفحص الخضار لزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فرج ملهط، المدير الفني للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات، إننا نعمل على تقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية والمعادن الثقيلة والملوثات الأخرى.

وأضاف ملهط، أن الغرض من إنشاء المركز هو الحفاظ على صحة المصريين وسمعة الصادرات المصرية، وتم إنشاء المركز الوطني قبل عامين من الآن وسعينا خلالهما لزيادة الأجهزة والقدرة الاستيعابية.

وأشار إلى أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة العالمية ويعمل به أطباء مدربين على كيفية استخدام تلك الأجهزة، مضيفا أنه يتم يفحص 700 عينة للخضر والفاكهة بالمركز يومياً، موضحا أن المعمل معتمد طبقاً لمواصفات الأيزو 17025.

وتابع أن العمل داخل المعمل يتم استقبال العينة وتكود ثم تبدأ مراحل التحليل بالطحن والتجهيز وباقي المراحل تأتي تباعاً، ويقدر زمنا لاختبار حسب نوع العينة ويتراوح بين 12 لــــ 48 ساعة.

وذكر أن طريقة العمل تتم من خلال تحليل العينات الواردة من هيئة سلامة الغذاء وصادرات الحجر الزراعي وشركات القطاع الخاص .

وفيما يخص المعمل قال ملهط يقدم المعمل التخفيض على سعر العينات ويظهر النتيجة في مدة زمنية أقل ، بالإضافة إلى تطبيق معاييرالجودة الكاملة.

وأشار إلى أن لكل قسم داخل المركز أجهزة خاصة للكشف عن الملوثات ونسعى جاهدين لزيادة الطاقة الاستيعابية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر فتحي مدير الجودة بالمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات، إن المركز قائم على أعلى معايير الجودة العالمية ومعتمد من المجلس الوطني للاعتماد.

أشار إلى أن المعمل يهتم بخروج نتائج غاية فى الدقة، مشيرا إلى أن المنتج الخالي من المبيدات هو الأعلى جودة، لافتا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الصادرات.

وأضاف فتحي، أن هناك اهتمام بتطبيق مبدأ الشفافية فجميع العينات نتسلمها مكودة ولا نعلم عنها أى بيانا، موضحا أن هناك تحليلا لعينات المحلية لا يختلف عن عينات التصدير ويتبع نفس المراحل.