الهيئة الإنجيلية تنظم حفل جائزة صموئيل حبيب للتميز فى العمل الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الإنجيلية حفل جائزة صموئيل حبيب للتميز في العمل الاجتماعي التطوعى، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك اليوم الإثنين، بمركز صموئيل حبيب في تمام الساعة 6 مساءً.

وكانت الهيئة القبطية الإنجيلية أعلنت عن فتح باب التقدم لجوائزها لعام 2022، للتميُّز فى العمل الاجتماعى، وهما جائزتان، واحدة لإحدى الجمعيات الأهلية التي تقدمخدمات متميزة للمجتمع، وأخرى لقيادة دينية مسيحية تقدم خدماتها إلى جميع أبناء الوطن دون تمييز.

ويتم منح جوائز مالية وتقديرية للفائزين من قيادة أو مؤسسة أهلية متميزة في العمل الاجتماعي، تقدِّم خدماتها وعملها للجميع بدون تمييز، وتبتكر في ذلك أساليب جديدةومتميِّزة، وتعاون على التقدُّم والتماسك بين أبناء المجتمع الواحد، ومن لهم إسهام حقيقي في العمل الاجتماعيّ.

وتم فتح باب الترشيح يوم 1 سبتمبر 2021، واستمر حتى 1 أكتوبر 2021، ويشترط أن يكون الترشيح من قِبل مؤسَّسات سواء لنفسها أو لأشخاص أو مؤسسات أخرى.