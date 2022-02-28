"شات إباحي وصور بأوضاع مخلة".. لماذا تخلص عامل من زوجته الممرضة بالعجوزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة العجوزة، واحدة من جرائم الشرف البشعة التي راح ضحيتها زوجة ثلاثينية على يد زوجها، بعد مرور 4 سنوات من زواجهما وانتقالهما للمعيشة سويًا بالجيزة.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد خلافات بينهما استمرت لفترة طويلة، انتهت بمقتل الزوجة.

داخل شقة كائنة بشارع مجدي طنطاوي المتفرع من شارع الطريق الأبيض أرض اللواء التابعة لحي العجوزة، كان مسرح الجريمة التي قام بها الزوج تجاه زوجته الثانية بعدما ظل يراودها لسنوات طويلة كي توافق على الزواج منه.

منذ 4 سنوات تقدم سائق أربعيني للزواج من "سارة. م" الشابة الثلاثينية، مطلقة وتصغره بسنوات قليلة، لتكون زوجة ثانية له فهو متزوج ولديه أطفال، وبالفعل تحقق له ما أراد.

منذ الأيام الأولى للزواج وقد بدأت قصة الزوجان مع الخمور والمخدرات، فالزوج كان شرهًا في تناول المواد المخدرة والزوجة كانت تعشق الخمور.

لم تمر أشهر قليلة على زواجهما حتى سلكت الزوجة طريق الشيطان وبدأت في إشباع رغباتها وذلك لغياب الزوج طويلًا لدى زوجته الأول وأطفاله.

مرت سنوات دون علم الزوج بما تقوم به الزوجة، حتى بدأ في الشكل بسلوكها رويدًا رويدًا، وهنا بدأ تتبعها ومراقبة تصرفاتها، حتى علم بدخول زوجته في علاقة عاطفية غير شرعية مع أحد أفراد الأمن بمستشفى عملت بها لفترة كممرضة.

لم ينتظر الزوج كثيرًا وبدأ في مواجهة الزوجة التي أنكرت ودبت بينهما مشاجرة تدخل على إثرها مجموعة من الأهل لحل النزاع وإقناع الزوجة بترك المستشفى.

أشهر قليلة مرت عليها داخل منزلها، بعدها بدأت الزوجة في علاقة جديدة مع سائق، وفي سبيل ذلك اشترت هاتف محمول دون علم زوجها وخبأته في المنزل، كي تتمكن من مهاتفة صديقها الجديد.

مساء يوم الواقعة حضر الزوج على غير موعده وبدأت الزوجة في جلب الخمور لنفسها والبرشام والمواد المخدرة لزوجها، بعدها ترجل الزوج داخل الشقة ولاحظ هاتف محمول مخبأ بأحد الأماكن.

واجه الزوجة زوجته الثانية "بتاع مين التليفون ده وجبتيه عشان تكلمي مين؟"، لم يلبث كثيرًا الزوج حتى قام بفتح الهاتف ووجد "شات" جنسي بين زوجته وأحد الأشخاص.

هنا أسئلة الزوج لم تلق قبولا لدى الزوجة لاسيما وقوع الاثنين تحت تأثير المخدرات -أقراص وخمور- فتطور الأمر إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على زوجته بالضرب مستخدما زجاجات خمور "كسر القزايز على دماغها".

لم يكتف المتهم بذلك، فعمد إلى إنهاء ما بدأه مسددا لجسد زوجته طعنات متفرقة بالجسم بواسطة زجاجة لتسقط جثة هامدة في بركة من الدماء.

"شات إباحي بينها وبين صديقها" عبارة عن محادثة نصية على واتساب، وتبادلا صورًا فاضحة وكلمات جنسية، بهذه الكلمات اعترف الزوج أمام المباحث بارتكاب جريمته، عقب القبض عليه.

الزوج أكد في محضر الشرطة "اتجوزتها عشان كان فيه خلافات مع مراتي الأولى، وبقيت معها 4 سنين من غير مشاكل وهي مكنتش بتخلف وكنا عايشين بشكل طبيعي لحد ما اكتشفت خيانتها".

وشرح المتهم تفاصيل جريمته خلال تحقيقات النيابة، مدعيًا أنه لم يخطط لقتل زوجته وأنه نفذ الجريمة بالصدفة بعدما اكتشف علاقتها غير الشرعية بصديقها.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس السائق على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته عقب تمزيق جسدها بالكامل.