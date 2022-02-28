مدبولي عن الموازنة الجديدة: توجد عقبات لا تستطيع الدول المتقدمة مواجهتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل في الوقت الحالي على إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: هذه المرحلة ولا يخفى على أحد بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم التي تتناسب مع متطلبات الدولة، وبنواجه حجم عقبات لا تستطيع حتى الدول المتقدمة مواجهتها.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.