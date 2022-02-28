وزيرة التخطيط: إنفاق أكثر من 6 تريليون جنيه على المشروعات في 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إنه تم إنفاق أكثر من 6 تريليون جنيه على المشروعات خلال 7 سنوات، وأكثر من 50 مليار دولار على مشروع حياة كريمة في 3 سنوات، وانخفضت معدلات التسرب من التعليم.

وأوضحت خلال فاعليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية، الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، أن عدد السكان في مصر يتزايد بمقدار 2.5 مليون شخص كل عام، مشيرة إلى أن هناك 12 دولة في العالم تعدادها يتراوح من 2 إلى 3 ملايين شخص.

وتابعت وزيرة التخطيط:"سنواجه طفرة سكانية أخرى محتملة في الفترة من 2032 إلى 2040 لأن عدد المقبلين على الزواج في هذه الفترة شريحة كبيرة".