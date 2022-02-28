التحدي قائم.. رئيس الوزراء: أنفقنا أكثر من 6.2 تريليون جنيه خلال 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يأتي في إطار توجيهات الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة والتي بدأت خلال السنوات الماضية من خلال حزمة مشروعات قومية كبرى في مختلف ربوع مصر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: حجم المشروعات هو حجم نمو غير مسبوق في تاريخ مصر على الإطلاق خلال الـ 7 سنوات الماضية، وهو خطوة من 1000 خطوة نحو تنمية الوطن.

وتابع: حينما وضعنا خطة الحكومة ورؤية مصر 2030 تحت عنوان مصر تنطلق، كان أحد أهدافها تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالعنصر البشري وهو قوام هذه الدول.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تجاوز إنفاقها على مدار 7 سنوات نحو 6.2 تريليون جنيه في عشرات الآلاف من المشروعات التي تنفذ في الريف والحضر لتعويض الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال العقود السابقة.

وواصل رئيس الوزراء: ما يتم تنفيذه وبرغم الظروف العالمية الصعبة هو إعجاز، ونحن على الجانب الآخر نرى أنه مع ضخامة التراكم السابق والاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تحدث مع الزيادة السكانية، الموضوع بيكون شديد الصعوبة والتعقيد يصعب بالنسبة للدولة للتعامل معه.

وأوضح أن مشروع حياة كريمة يستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري وهو أكبر مشروع في العالم يتم وفق المقاييس العالمية ليحقق جودة الحياة لـ 60% من الشعب المصري، متابعا: نتوقف عند سؤال: وماذا بعد؟، فبرغم كل الجهود مايزال التحدي قائما بسبب الزيادة السكانية المستمرة التي يقابلها احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة من تعليم وصحة وتنمية وإسكان وغيرها.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.