مدبولي يسأل المواطنين عن المياه: هندير الدولة إزاي لو وصلنا لـ 150 مليون مواطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع كل الدعم الهائل الذي تقوم به مؤسسات الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه إلا أن نصيب الفرد من المياه في مصر يتراوح بين 550 لـ 580 متر مكعب سنويا في حين أن خط الفقر المائي العالمي يقدر بـ 1000 متر مكعب سنويا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: عندنا توجيهات رئاسية بتنفيذ مشروعات معالجة المياه في كل رقعة من مصر للاستفادة من كل نقطة مياه موجودة للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الموجودة حاليا وتغطية احتياجات السكان الموجودة.

وتساءل رئيس الوزراء: طيب كيف سيكون الحال كمان 20 سنة؟، بديل التحلية والمعالجة شديد التعقيد وتكاليفه كبيرة، ومحتاجين كلنا كمواطنين نتوقع شكل بلدنا في المستقبل كمان 20 سنة، لو بقينا 150 مليون مواطن، كيف يمكن أن نتخيل الدولة هتدير إزاي هذا العبء الكبير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: الموضوع ليس فقط مشكلة منظور ثقافي أو ديني وأن العنصر البشري أكيد إيجابي ولكن الموضوع ليس عدد فقط لكنه جودة العنصر البشري، هل هو على أعلى مستوى من التعليم والوعي والثقافة والصحة ولا مش قادر يحصل عليها لأن موارد الدولة ليست قادرة على توفير هذه الخدمات رغم الجهود الهائلة التي تبذل.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.