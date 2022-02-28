شلل الأطفال.. تفاصيل حملة الصحة الجديدة للتطعيم وتوجيهات مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بداية من يوم 27 مارس المقبل، ولمدة 4 أيام.

وبحسب خطاب -حصل عليه الخليج 365- لرئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، فإنه سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموي سابين ثنائي التكافؤ 1و3، من شقة لشقة بجميع المناطق الحضرية والريفية.

ووجه "قنديل" عددًا من التعليمات للتجهيز للحملة تتضمن نشر تعليمات العمل على جميع الادارات الصحية والمناطق الطبية وجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، مع التأكيد على جميع العاملين بالالتزام التام بما جاء بها من تعليمات.

ولفت إلى ضرورة تحديث خطة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على كافة المستويات، استعدادا لتنفيذ الحملة، وكذلك تحديث البيانات الديموجرافية، وتحديث مستهدف الحملة وهو عند الأطفال المتطوعين في حملة ديسمبر ۲۰۲۱.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي على تحديث الخرائط الخاصة بالفرق والطاقات السكانية، وإعداد خطة تحريك المجتمع، وخطة إدارة الطعوم، وخطة توزيع الطعوم على الفرق.

كما تضمنت التعليمات إعداد خطة سلسلة التبريد (كفاية أكياس التبريد - كفاية السعات التخزينية - كفاية حوامل المطعوم) ووضع خطة لاستيفاء عبر الكافي منها، مع إعداد خطة الموارد البشرية وتوزيع الأفراد على الفرق التطعيمية والإشراف ووضع الخطة اللازمة لتحديد مصادر المتطوعين لسد أي عجز في القوى البشرية ومخاطبة هذه الجهات والتنسيق معها.

وأشار "قنديل" إلى وضع خطة التدريب على أعمال الحملة، وتحديث تحديث حصر الحضانات (المسجلة وغير المسجلة)، مع تحديث خطة المناطق الحدودية والمناطق التي يصعب الوصول إليها مع التنبيه بضرورة التنسيق بين الوحدات المختلفة والإدارات الصحية المختلفة.