زيادة السكان 5 أضعاف.. رئيس الوزراء يكشف نصيب كل مواطن من المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية المياه والأمن الغذائي من أهم القضايا التي يجب الانتباه إليها عند الحديث عن الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين: في 1950 كان سكان مصر 20 مليون نسمة، وفي شهر مارس المقبل هنبقى 103 مليون نسمة وزدنا 5 أضعاف في ظل ثبات نصيب مصر من المياه.

وتابع رئيس الوزراء: مواردنا من مياه النيل 55 مليار متر مكعب ومع بعض الموارد الأخرى تصل جميعها إلى 62 مليار متر مكعب، وخط الفقر المائي العالمي هو 1000 متر مكعب سنويا لكل فرد، وفي مصر تراجع نصيب الفرد إلى ما يساوي 550 إلى 580 متر مكعب فقط.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.