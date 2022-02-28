شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية ينظم حلقة نقاشية عن أخلاقيات البحث العلمى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، حلقة نقاشية بعنوان "أخلاقيات البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية، وذلك بقاعة ابن خلدون بمقر المركز، تحت رعاية الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وبرئاسة الدكتورة نجوى خليل أستاذ الإعلام بالمركز ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق.

وتتناول الحلقة النقاشية مجموعة من الموضوعات الهامة التى تتعلق بجدلية العلاقة بين حرية البحث العلمي ومسئوليته تجاه المجتمع، وفي إطارها تقدم مجموعة من الأوراق البحثية التي أعدها نخبة من أساتذة المركز ومنهم الدكتورة هبة جمال الدين، وتستعرض المواثيق الأخلاقية للبحث في العلوم الاجتماعية بصفة عامة، والدكتور حسن سلامة.

وتتناول أيضا المواثيق الأخلاقية لاستطلاعات الرأي العام بصفة خاصة وتأثيرها على حرية البحث العلمي، بينما يركز الدكتور عبده العشري على دور القانون في تعزيزأخلاقيات البحث العلمي.

وتأتي هذه الحلقة في إطار سلسلة من الحلقات النقاشية التي ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لمناقشة أبرز القضايا الاجتماعية والبحثية وإلقاء الضوءعلى جوانبها المختلفة، ويشارك فيها لفيف من الأساتذة والأكاديميين من الجامعات والمراكز البحثية المختلفة.