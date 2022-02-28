شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: تركيب شبكة الحماية المدنية بالمدن الجامعية بتكلفة 72 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار أعمال رفع كفاءة مبانى المدن الجامعية بما فيها مدينة الشيخ زايد وذلك بتكلفة تصل إلى 51 مليون جنيه، لتوفير المكان المناسب للطلاب الوافدين والمغتربين .

وأضاف الدكتور الخشت فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن بالتوازى مع أعمال رفع كفاءة المبانى بالمدن الجامعية يجرى ايضا العمل على شبكة الحماية المدنية بالمدن الجامعية بتكلفة تصل إلى 72 مليون جنيه .

جدير بالذكر، أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد منذ أكثر من ثلاث سنوات عمليات تطوير ضخمه من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم، وجاري العمل في المرحلة الثالثة لتطوير المدن لاستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المدن التابعة وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع اعادة تخطيط الطرق.