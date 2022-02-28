شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف واسترداد 6905 أفدنة زراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 6 فبراير حتى 26 فبراير 2022 .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة ال19 بلغ 10 آلاف و 63 مبنى على مساحة 2,2مليون متر مربع في جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 1195 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 فدان .

وأكد شعراوى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ جميع الازالات التى تمت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وكشف التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وكانت أكثر المحافظات عددا فى حالات إزالات المبانى المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع ، ثم محافظة الشرقية بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع ، و بنى سويف بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع ، و أسيوط بعدد 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع ، و الأقصر بعدد 491 مبنى على مساحة 87ألف متر مربع ، فيما كانت محافظة الجيزة أكبر المحافظات فى مساحة الأراضى الزراعية التى تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3708 فدانا ، والوادى الجديد بمساحة 1638فدانا ، والشرقية بمساحة 945 فدانا .

وشدد الوزير على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 الى 26مارس 2022 مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع منذ بدء الموجة ال 19 وبصورة يومية و بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة المستهدفة ، وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظين باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .