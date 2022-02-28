شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم انفصاليين دونيتسك يتعرض لإطلاق نار.. و3 قتلى و6 مصابين فى قصف أوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كالة ريا نوفوستي الروسية، إن زعيم الانفصاليين في دونيتسك تعرض لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى، قبل أن يعلن تعليق عملية التعبئة في الإقليم إلى أجل غير مسمى.

فيما أعلن الانفصاليين عن وقوع 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة دونيتسك.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.