شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا: منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جاهزة وننتظر الوفود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية البيلاروسية، إن منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وفي انتظر وصول الوفد الأوكراني.

وأضافت الخارجية البيلاروسية في بيان اليوم الإثنين، أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا استعدادًا لاستقبال وفود البلدين.

وفي قرار اتخذ بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأحد موافقتها على إجراء محادثات مع روسيا وستعقد على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل "دون أي شروط مسبقة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع سيعقد في منطقة غوميل في بيلاروسيا بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.