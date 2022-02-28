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تباين آراء القراء حول تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة؟"، تباينت آراء القراء حول تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة.


نتيجة الاستطلاع

 

وتوقع 50% من القراء تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة، بينما قال 50% من القراء لا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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