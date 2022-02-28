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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء القراء حول تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة؟"، تباينت آراء القراء حول تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة.
نتيجة الاستطلاع
وتوقع 50% من القراء تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة، بينما قال 50% من القراء لا.