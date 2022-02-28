تباين آراء القراء حول تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

وتوقع 50% من القراء تخطى الأهلي والزمالك دور المجموعات بدورى الأبطال رغم النتائج السيئة، بينما قال 50% من القراء لا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012