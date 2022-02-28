شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بتطبيق قواعد الحضور ومحاسبة المتغيبين عن الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت المديريات التعليمية المدارس بتطبيق قواعد الحضور اليومى خلال الفصل الدراسي الثاني، والذى انطلق السبت 19 فبراير الجارى، مشددة على محاسبة اى طالب يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، وهى 15 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه لن يتم رفع الغياب عن حضور الطلاب فى المدارس، موضحة أن المدارس تطبق قواعد الحضور والانصراف على الطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، ولا صحة لرفع الغياب، قائلة: من يتجاوز نسبة الغياب المقررة سيتم اتخاذ القواعد القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن نسب الحضور مرتفعة بين الطلاب.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.