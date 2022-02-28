الارشيف / أخبار مصر

الصحة تدعو المواطنين للاستمرار فى ارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين للاستمرار فى ارتداء الكمامة منعا لعدوى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة بهدف الحماية من عدوى كورونا .

 

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا وقالت أنة وسيلة آمنه وذكية للوقاية من العدوى.  

 

وأكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا