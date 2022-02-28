شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو المواطنين للاستمرار فى ارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلي الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة بهدف الحماية من عدوى كورونا .

وشددت وزارة الصحة علي ضرورة الحصول علي لقاح كورونا وقالت أنة وسيلة آمنه وذكية للوقاية من العدوى.

وأكدت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.