شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يعلن فشل القوات الروسية فى اختراق العاصمة كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي فشل في اقتحام دفاعات العاصمة كييف، بعد محاولات على جميع أطراف العاصمة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "كل محاولات القوات الروسية لتحقيق الهدف باءت بالفشل"، مؤكدة تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية الروسية. وتابعت الوزارة قائلة: الخصم تكبد خسائر كبيرة وأفراد القوات الروسية محبطة ومنهكة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.