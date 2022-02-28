​مسؤول سعودي يكشف لمصراوي حقيقة تقليل مدة عمرة رمضان لـ20 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، حقيقة الكلام المتداول بين شركات السياحة المصرية حول تقليل مدة برنامج العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال القرشي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هذا الكلام غير صحيح تماما وعار من الصحة ويعتبر إشاعة؟، قائلا:"هو البرنامج أقصاه شهر في رمضان أو غير رمضان".

وأشار إلى أن غرامة التأخير عن مغادرة المعتمر للمملكة تصدر فورا بمبلغ 25 ألف ريال على الشركة السياحية، و15 ألف ريال على المعتمر مع تبصيمه بصمة مرحل.

جاء ذلك ردا على الرسالة التي انتشرت بين أصحاب شركات السياحة بشأن تقليل مدة برنامج عمرة رمضان ومفادها: عملائنا الكرام في جمهورية مصر العربية تنبيه هام جدا:

يرجى الأخذ بالاعتبار عند تصميم وتسويق برامجكم لشهر رمضان الكريم بأن المدة القصوى لإقامة المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية "لا تتجاوز 20 يوما" والمتبقي من مدة التأشيرة تكون فترة احتياطية لمغادرة المعتمر قبل انتهائها، نظرا لتشديد الإجراءات وتطبيق الغرامات بشكل صارم، حيث أن غرامة التأخير عن المغادرة تصدر فورا بمبلغ 25 ألف ريال على الشركة و15 ألف ريال على المعتمر مع تبصيمه بصمة مرحل.. لذا وجب التنويه والتنبيه للعلم والإحاطة.

وعن العودة للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بالمملكة، أكد القرشي، أنها لن يؤثر على رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، موضحا أنها تهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية المعتمرين والمصلين والزوار من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار القرشي، إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، بشأن جائحة كورونا، هي نفس الإجراءات المعمول بها، وتتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي بين 3 و5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.