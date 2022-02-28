اليوم.. الحكم على المتهمين بـ "تنظيم الأجناد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 3 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، الحكم على متهمين بتأسيس خلية "تنظيم الأجناد".

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت كلًا من "مهاب محيي ورضا عباس" للمفتي بتهمة تأسيس "تنظيم الأجناد" تورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد، وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده، ود. علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة، مضيفا قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.