"شادي" يطلب تطليق زوجته: "مبتعرفش تطبخ فراخ بروست خالص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "شادي. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها خلع زوجته، مبررًا طلبه "مش عارفة تعملي فراخ بروست خالص.. وبتشتريها دليفري".

يقول "شادي" في دعواه: تعرفت على زوجتي "هدى. ح" عن طريق والدتي التي رشحتها لي "دي شاطرة وبتعمل كل حاجة في البيت"، لكن عقب الزواج وجدت عكس ذلك "مبتعرفش تطبخ فراخ بروست".

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: عشت مع زوجتي فترة من الرومانسية والحب، لكن اتصدمت بعدم إجادتها للطبخ، "كانت بتشتري الأكل جاهز وتقولي: أنا اللي طبخت". وعرفت من الورق الموجود في صندوق القمامة".

أوضح "شادي": زواجنا لم يستمر إلا 3 أشهر فقط، لم أتحمل المعيشة بهذه الطريقة، فزوجتي تكذب كثيرا، "حاولت إقناع نفسي بالاستمرار معها، لكن كنت دائم الشك بأنها قد تكذب في كافة أمور حياتنا المستقبلية، فاتخذت قرار بإنهاء حياتنا بالطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: مباشرة لجأت إلى محكمة السرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 264 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن، لم تيم الفصل بها.