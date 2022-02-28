شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: احتفال الجالية المصرية بالعيد الوطنى الكويتى تعبيرا عن المحبة والأخوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، أن احتفال الجالية المصرية بالكويت بجانب أخوانهم الكويتيين بالعيد الوطني الكويتي يعتبر من أهم المناسبات للجالية وتعبيرا على المحبة الصادقة والأخوة التي تربط الشعب الكويتي بالجالية المصرية على أرض الكويت.

وقال شلتوت - خلال احتفالية الجالية المصرية بالكويت "رابطة أبناء النوبة" بالعيد الوطني الكويتي - أنه على مر التاريخ اختلطت دماء الشعبين للدفاع عن تراب الوطن، مؤكدا أن تهنئة الجالية المصرية على أرض الكويت بالعيد الوطني استكمالا لتهنئة الرئيس السيسي لأمير الكويت وشعبها بعيدهم الوطني.

ومن جانبها، قالت الشيخة انتصار الصباح نائب رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي أن مصر والكويت تربطهما علاقة نسب وأخوة، مؤكدة أن العيد الوطني هو عيد للجميع كويتي ومصري.

حضر الاحتفال جابر العنيزي رئيس الاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي ولفيف من أعضاء السفارة المصرية بالكويت وأبناء الجالية المصرية.